"Липовое" образование: жительница Сургута, не имея лицензии организовала учебный процесс

Жительница Сургута признана виновной в мошенничестве и осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии.

Как выяснили следователи, обвиняемая не имея лицензии на образовательную деятельность, организовала учебный процесс в ООО «Сургутский филиал Московского колледжа №177» и АНПОО «Сургутского отделения Московского колледжа №177».

Программы обучения отсутствовали, преподаватели, принимались на работу по гражданско-правовым договорам и подбирались на основании размещенных в интернете объявлений, без учета их образования и стажа работы.

Всего за 7 месяцев "работы" преступница заключила более 200 договоров на обучение на сумму свыше 15 миллионов рублей.

На сегодняшний день женщина находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для принятия дальнейшего решения.

За совершенное преступление обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.