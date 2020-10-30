Погода в Югре на 30 октября: сменится ветер и потеплеет Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 30 октября: Днём температура воздуха 0,+5 ºС, местами -2,-7 ºС, ночью +1,-4 ºС, местами -7,-13 ºС. Переменная облачность. Местами небольшие осадки, мокрый снег. Местами гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Ханты-Мансийск: Температура воздуха днём +1,+3 °С, ночью 0,-2 ºС, Переменная облачность. Ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с.

Сургут: Днём +2°С, ночью +1°С, пасмурно, ветер западный 4 м/с.

Нижневартовск: Днём -1°С, ночью 0°С, пасмурно, ветер западный 2 м/с.

Нефтеюганск: Днём +1°С, ночью 0°С, пасмурно, ветер западный 4 м/с.

Когалым: Днём +1°С, ночью 0°С, пасмурно, ветер юго-западный 3 м/с.

День пророка Осии, который жил в Израильском царстве во времена, предшествующие гибели Израиля. Раньше на Осию вспоминали поговорки об осени. «Быстро тает день — не привяжешь за плетень», — сокрушались они. И грустили по уходящему лету: «Плачет октябрь холодными слезами».