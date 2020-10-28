Число заболевших коронавирусом в Югре на 28 октября 2020 года увеличилось на 199 человек Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 199 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 26, с симптомами ОРВИ – 167, в бессимптомной форме заболевания – 6 человек.

Контакт установлен в 165 случае. По 34 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 12 450 человек, сняты с наблюдения – 85 929. За сутки на COVID-19 обследовано 6 982 человека, всего – 787 319.

Высокие цифры заболеваемости остаются: в Сургуте – 39; Ханты-Мансийске – 33; Когалыме – 15; Кондинском районе – 14; Нижневартовске– 11; Радужном – 10; Нефтеюганском районе – 9; Березовском районе – 9.

Далее идут: Нефтеюганск – 8; Советский район – 8; Урай – 7; Октябрьский район – 6; Покачи – 6; Югорск – 5; Нижневартовский район – 5; Нягань – 4; Мегион – 4.

Замыкают список: Сургутский район – 3; Лангепас – 2; Пыть-Ях – 1.

Состояние 118 пациентов остается тяжелым, 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 235 человек.

За сутки вылечилось 108 человек, за весь период пандемии – 23 707 югорчан.