Погода в Югре на 28 октября: ветер северо-западный с переходом днем на южный Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 28 октября: Днём температура воздуха -5,-10 ºС, в западных районах +2,-3 ºС, в северных и восточных -11,-16 ºС, ночью -8,-13 ºС, при прояснениях -14,-19 ºС. Облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный снег. Ветер северо-западный с переходом днем на южный 4 - 9 м/с, местами порывы до 14 /м.

Ханты-Мансийск: Температура воздуха днём -6,-8 ºС, ночью -11,-13 ºС, Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом днем на южный 4 - 9 м/с.

Сургут: Днём -10°С, ночью -16°С, ясно, ветер северо-западный 4м/с.

Нижневартовск: Днём -10°С, ночью -17°С, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 5 м/с.

Нефтеюганск: Днём -9°С, ночью -17°С, ясно, ветер северо-западный 4 м/с.

Когалым: Днём -12°С, ночью -19°С, ясно, ветер северный 4 м/с.

Про этот день на Руси говорили так: Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает. Это было верное наблюдение: зима приближалась, и всякое растение и животное готовилось к ее приходу.