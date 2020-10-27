Мошенничество, разбой, перевозка взрывчатки: житель Нефтеюганска совершил целую серию преступлений Фото: pixabay.com

В Нефтеюганске 35-летний местный житель. совершил целую серию преступлений. Разбой, похищение паспорта у мужчины, мошенничество, незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ, попытка на кражи.

Мужчина в апреле 2020 года, находясь в квартире у жителя г. Нефтеюганска, угрозами потребовал отдать ему деньги и банковские карты с пин-кодами. Но получив отказ он избил потерпевшего. После этого преступник забрал три банковские карты и паспорт.

Краденными банковскими картами, мужчина оплачивал в различных магазинах города покупки, тем самым причинив значительный материальный ущерб.

Кроме того, декабре 2019 года то же молодой человек вместе с другим мужчиной покушался на кражу продуктов из магазина «Магнит» в г.Нефтеюганске. Но не смог довести преступление до конца, поскольку их действия были пресечены сотрудниками магазина.

А в августе 2017 года он незаконно приобрел взрывчатые вещества, которые хранил дома до того как их нашли сотрудники полиции.

Нефтеюганский районный суд вынес преступнику обвинительный приговор и назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.