Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 октября 2020 года увеличилось на 194 человека Фото: Виктория Терина

За минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 194 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитетах. По клинической структуре: выявления у 144 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 39 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно.

Контакт установлен в 164 случаях, по 30 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 12 288, сняты с наблюдения – 85 276. За сутки на COVID-19 обследовано 2 540 человек, всего – 780 337.

Первые в списке по числу заболевших: Сургут – 28; Ханты-Мансийск – 24; Нижневартовск – 16; Когалым – 13; Нефтеюганск – 12; Югорск – 12; Советский район – 10; Сургутский район – 10.

Далее в списке: Октябрьский район – 7; Урай – 7; Кондинский район – 7; Радужный – 6; Мегион – 6; Нефтеюганский район – 6; Нягань – 6; Ханты-Мансийский район – 5; Нижневартовский район – 5.

Замыкают список: Березовский район – 4; Покачи – 4; Белоярский район – 3; Лангепас – 3.

Состояние 117 пациентов тяжелое, 88 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 232 человека.

За сутки выздоровело 104 человека, за весь период пандемии – 23 599 югорчан.