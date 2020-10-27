В Берёзовском районе задержаны браконьеры Фото: pixabay.com

Прокуратура Берёзовского района возбудила три уголовных дела в отношении жителей с. Саранпауль. Они обвиняются в совершении преступлений по статье "незаконный вылов водных биологических ресурсов".

В сентябре 2020 года обвиняемые, несмотря на действующий запрет в период нереста, вылавливали рыбу с помощью рыболовных сетей на моторных лодках.

Добычей браконьеров оказалось более 70 особей рыб, среди которых были пелядь, язь, плотва и таймень.

Общий ущерб, причиненный рыбным запасам Российской Федерации в результате совершенных преступлений, составил свыше 147 тысяч рублей.

Уголовные дела направлены в суд..

Причиненный ущерб обвиняемыми возмещен в добровольном порядке.

Ранее мы писали, как в Югре браконьеры в охраняемой зоне убили лося. Ущерб за незаконную добычу лося составил 240 000 рублей. Голова и нижняя часть ног лося были обнаружены инспекторами Природнадзора Югры в Белоярском районе.