Погода в Югре на 27 октября: небольшой снег

Погода в Югре на 27 октября: в отдельных районах сильный ветер Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 27 октября: Днём температура воздуха 0,-5 ºС, местами -6,-11 ºС, ночью -2,-7 ºС, местами -8,-13 ºС. Облачно с прояснениями. По южным и восточным районам умеренный снег. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Ханты-Мансийск: Температура воздуха днём -3,-5 °С, ночью -4,-6 ºС, Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

Сургут: Днём -5°С, ночью -12°С, небольшой снег, ветер северо-восточный 7 м/с.

Нижневартовск: Днём -5°С, ночью -10°С, снег, ветер северо-восточный 7 м/с.

Нефтеюганск: Днём -5°С, ночью -12°С, небольшой снег, пасмурно, ветер северный 8 м/с.

Когалым: Днём -7°С, ночью -14°С, небольшой снег, ветер северо-восточный 7 м/с.

В этот день отмечается память святой Параскевы Сербской, жившей в 11 веке.

По количеству грязи судили о том, когда наступит зима. Если распутица столь велика, что отпечаток лошадиного копыта тотчас заливается водой, значит, до зимы осталось четыре недели. Кроме того, большая грязь сулила обилие дождей весной.