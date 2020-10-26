Бывший сотрудник МЧС оказался мошенником Фото: pixabay.com

В злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве подозревается 36-летний житель Нижневартовска.

С марта по апрель 2020 года подозреваемый, занимая руководящую должность в пожарном спасательном отряде ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, получил взятку в сумме 300 000 рублей.

Деньги он получил от представителя сервисного центра, в котором по направлению страховой компании нужно было отремонтировать служебный автомобиль после ДТП. Средства за ремонт страховая компания перечислила, но фактически ремонт автомобиля ни в сервисном центре, ни в другом месте не выполнен, а полученные деньги мужчина потратил на личные нужды.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО-Югре вместе с службой собственной безопасности ГУ МЧС России по ХМАО-Югре выявили незаконные действия преступника.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.