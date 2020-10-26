В Когалыме достраивают новый детский садик Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления города Когалыма

Строительство нового дошкольного образовательного учреждения на 320 мест в восьмом микрорайоне Когалыма идет полным ходом. В новый детский сад в Когалыме уже подано тепло и завозится оборудование.

Подрядчик уже приступил к монтажу технологического оборудования будущего пищеблока и прачечной. Кроме того, в здание подано отопление и продолжаются отделочные работы, сообщает Управление капительного строительства города Когалыма.

Благоустройство прилегающей территории практически завершено, построены детские игровые площадки, монтируется игровое оборудование.

Строительство планируют завершить до конца года, а откроется детский сад в следующем году после оформления всех документов и получения лицензии.

Садик строится благодаря национальному проекту «Демография». В трехэтажном здании детского сада предусмотрено 16 групп, в том числе три ясельные, два бассейна, гимнастический, музыкальный и спортивные залы; помещение эстетического развития; медицинский блок; административно-хозяйственные и служебно-бытовые помещения.