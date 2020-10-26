Угоны автомобилей, кражи, мошенничество, наркотики: за выходные в Югре зарегистрировано 113 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие выходные зарегистрировано 113 преступлений, по горячим следам раскрыто 72, в том числе: 15 краж, из них 5 квартирных, 6 фактов мошенничества, 9 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 3 угона автомобиля.

В Нижневартовске, Нижневартовском и Октябрьском районах зарегистрировано три угона транспортных средств.

А за прошедшие сутки зарегистрировано 14 случаев управления автомобилем в нетрезвом виде, водители ранее были лишены прав.

Житель Нижневартовска, украл из автомобиля рюкзак, в котором находилось 5 тысяч рублей, водительское удостоверение заявителя и две банковские карты «Сбербанк России», со счета которых он потратил 5 тысяч рублей, покупая товары в магазине.

В Югорске мужчина из дома по улице Толстого похитил 108 чугунных батарей, причинив ущерб на сумму 8 тысяч рублей.

Молодой человек в Ханты-Мансийске, находясь на территории площадки складирования щебня в районе кустовой площадки Приобского месторождения, украл щебень фракции 40х70 в количестве 15,49 кубометров, массой около 24 тонн. Ущерб от кражи составил 77 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.