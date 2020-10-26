В Березовском районе женщина убила собутыльника Фото: pixabay.com

В Березовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы села Саранпауль по статье "убийство".

Как выяснили следователи, 18 октября 2020 года около 3 часов ночи подозреваемая, находясь в своей квартире, где употребляла алкоголь вместе с молодой парой односельчан, в ходе ссоры с 20-летним мужчиной нанесла ему удар ножом в грудь.

Ссора между собутыльниками случилась из-за то что мужчина пытался учить девушку жизни, в том числе давал уроки, касающихся ухода за супругом подозреваемой, перенесшим инсульт.

От полученного ранения потерпевший умер на месте происшествия, после чего убийца легла спать. Прибывшие по вызову сожительницы потерпевшего сотрудники полиции обнаружили преступницу спящей с ножом в руке.

Подозреваемая заключена под стражу. Расследование продолжается.

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