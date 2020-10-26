Житель Когалыма пытался "откосить" от армии, но вместо этого может попасть в тюрьму Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура г. Когалыма возбудила уголовное дело против 22-летнего местного жителя. Он обвиняется за "уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы".

Уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки.

Молодой человек, состоя на воинском учёте в отделе военного комиссариата, не имея законных оснований для освобождения от прохождения военной службы и оснований для отсрочки от призыва на военную службу, в назначенный день не пришёл в военкомат.

Парень, получив повестку для прохождения медицинской комиссии и отправки на призывной пункт, не явился в военкомат и при повторном извещении также не прибыл.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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