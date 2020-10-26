Число заболевших коронавирусом в Югре на 26 октября 2020 года увеличилось на 191 человек Фото: Виктория Терина

За минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 191 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах. По клинической структуре: на момент выявления у 129 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 13 человек – бессимптомно.

Контакт установлен в 144 случаях. По 47 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 12 096, сняты с наблюдения – 85 235. За сутки на COVID-19 обследовано 5 234 человека, всего – 777 797.

Первые в списке по числу заболевших: Сургут – 31; Ханты-Мансийск – 23; Нижневартовск – 19; Югорск – 13; Когалым – 13; Урай – 12; Нягань – 12; Советский район – 11; Сургутский район – 11; Нефтеюганск – 10; Лангепас – 10.

Далее в списке: Кондинский район – 7; Октябрьский район – 6; Нефтеюганский район – 5; Мегион – 5.

Замыкают список: Ханты-Мансийский район – 2; Нижневартовский район – 1.

Состояние 118 пациентов тяжелое, 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 229 человек.

За сутки вылечились 78 человек, за весь период пандемии – 23 495 югорчан.