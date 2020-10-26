Новый светофор с кнопкой для пешеходов установили в Ханты-Мансийске

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Ханты-Мансийске на ул. Объездная в районе гипермаркета "Лента" установили новый светофор с кнопкой для пешеходов.

Светофор установлен в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Инспекторы напоминают горожанам, что процесс переключения сигналов светофора происходит не сразу.

«Зелёный» для автомобилей не может погаснуть мгновенно, он должен замигать, потом перейти на «желтый», затем – на «красный», и только после этого включится разрешающий сигнал для пешеходов.

Водителям рекомендуют быть осторожными при проезде пешеходного перехода, внимательно осмотреть пространство вблизи светофора, так как разрешающий сигнал для водителя не исключает внезапного появления на проезжей части пешехода, не забывать о скоростных ограничениях.

Напомним, мы писали ранее о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижневартовске. Благодаря этому проекту в городе отремонтировали одну улицу и перекрёсток.