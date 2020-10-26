За вранье в суде 4 жителя Нижневартовска привлекаются к уголовной ответственности Фото: pixabay.com

В Нижневартовске следственный отдел СУ СК РФ по ХМАО – Югре возбудил уголовное дело в отношении 4 местных жителей за ложные показания в суде.

В декабре 2019 года и в январе 2020 года подозреваемые, находясь в Нижневартовском городском суде, при рассмотрении уголовного дела по обвинению их родственника и знакомого в совершении убийства, желая помочь ему или смягчить наказание, дали заведомо ложные показания.

В связи с тем, что показания подозреваемых не соответствовали другим доказательствам в уголовном деле, не соотносились друг с другом, а также противоречили их же показаниям, данным на предварительном следствии, судом они не приняты во внимание как не достоверные и ложные.

По результатам судебного рассмотрения подсудимый признан виновным в совершении убийства и получил заслуженное наказание.

По уголовному делу против 4 человек расследование продолжается.