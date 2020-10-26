Погода в Югре на 26 октября: в отдельных районах сильный ветер Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 26 октября: Днём температура воздуха +1,-4 ºС, по северо-западу -5,-10 ºС, ночью -4,-9 °С. Облачно, снег различной интенсивности, в отдельных районах сильный. Ветер восточный 8-13 м/с. В течение суток по южной и западной частям округа ожидаются сильные осадки - снег, порывы ветра до 16 м/с.

Ханты-Мансийск: Температура воздуха днём 0,-2 °С, ночью -4,-6 ºС, Облачно, снег. Ветер восточный 8-13 м/с.

Сургут: Днём -3°С, ночью -4°С, небольшой снег, ветер восточный 6 м/с.

Нижневартовск: Днём -3°С, ночью -4°С, небольшой снег, ветер восточный 6 м/с.

Нефтеюганск: Днём -2°С, ночью -4°С, небольшой снег, ветер восточный 6 м/с.

Когалым: Днём -4°С, ночью -6°С, небольшой снег, ветер восточный 5 м/с.