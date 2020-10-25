Югорчанам завтра обещают снег и сильный ветер. Фото - 86.mchs.gov.ru.

Югорчанам завтра, 26 октября, обещают снег и сильный ветер. Местным жителям советуют обходить рекламные щиты и дома с неустойчивой крышей.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток по южной и западной частям округа ожидаются сильные осадки – снег, а также порывы ветра до 16 метров в секунду.

– Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов), – посоветовали в ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

Также в ведомстве отметили, что водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности, видимость в направлении движения.