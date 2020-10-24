Наталья Комарова: необходимо обеспечить безопасность детей во время осенних каникул 2020

Губернатор ХХМАО – Югры Наталья Комарова провела прямой эфир в своем Instagram с жителями региона. Скриншот видео

Югорских школьников на осенние каникулы - 2020 провожали в онлайне: губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова вчера, 23 октября, провела прямой эфир в своем Instagram с жителями региона. Виртуальную посетили блогеры, молодые родители, учителя, а также представители профильных ведомств округа.

Пожалуй, самым главным вопросом, взволновавшим и родителей, и власть, стала безопасность детей – в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире и регионе. Наталья Комарова считает, что главная задача – обеспечить безопасность детей, родителей, учителей во время осеннего отдыха.

– Нужно создать условия, чтобы после каникул дети вернулись в образовательные организации здоровыми, – подчеркнула Наталья Комарова.

Во время прямого эфира югорчане задавали вопросы, один из них привел от жительницы Урая, которая попросила разъяснить, в каких случаях путешественникам необходимо сдавать тест на коронавирус или его антитела?

Традиционно по приезду из заграницы вы должны будете сдать тест на коронавирус и заполнить анкеты на Госуслугах, это сейчас делают все. Могу сказать, что приезжающие чаще всего привозят болезнь. В Югре более 30 случаев заболевания коронавирусом, завезенных из зарубежья. Поэтому подумайте, стоит ли путешествовать сейчас, – сказала руководитель Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева.

руководитель Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева. Скриншот видео

Она также пояснила, что на сегодняшний день детям не будут делать против коронавирусной инфекции. Вакцина показана людям в возрасте от 18 до 60 лет. В первую очередь будут прививаться граждане из группы риска – медицинские работники, работники образовательных организаций, полиции и транспорта.

Во время каникул реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями будут работать в штатном режиме с учетом всех санитарных мер, пояснила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

– В округе действует восемь реабилитационных центров, мы предоставляем услуги очно: выходят специалисты на дом и проводим занятия в режиме онлайн. Все реабилитационные центры вовлечены в работу, и мы готовы во время каникул провести очень интересные онлайн-смены – это «Остров сокровищ», «Путешествия по странам мира». Но не все можно сделать в онлайне, потому некоторые центры проводят офлайн-занятия. В этих учреждениях установлена термометрия, соблюдены все требования по комплексной безопасности, начиная от перчаток, заканчивая масками, – разъяснила Тереза Пономарева.

Информацию о профилактике заболеваний у детей родители могут узнать на интернет-сайте Центра медицинской профилактики по ссылке https://cmphmao.ru/print/health_children.

Артист драмы высшей категории, художник Няганского театра юного зрителя Жанна Ханьжина. Скриншот видео

Об онлайн-проектах, созданных для ребят к осенним каникулам, рассказали их авторы. Так из Нягани о своем проекте по обучению техникой рисования «Кляксография» рассказала артист драмы высшей категории, художник Няганского театра юного зрителя Жанна Ханьжина. О мероприятиях в музее Природы и Человека (г. Ханты-Мансийск) поведал директор музея Глеб Чечевин. Из птг. Междуреченский участники прямого эфира услышали представителя команды «Междуреченские аналитики» Якова Скину, из Нефтеюганска – заместитель директора Регионального молодежного центра Андрей Сакаро представил программу осенних Инженерных каникул, а заместитель директора политехнического института Сургутского государственного университета Дмитрий Федоров рассказал о проектной работе школьников и студентов.

Участники онлайн-беседы узнали, как планируют учреждения допобразования занять детей на осенних каникулах, которые пройдут две недели, с 26 октября по 8 ноября. Для юных югорчан подготовили 867 программ в дистанционном формате, 221 программа онлайн-лагерей и более 1 000 интерактивных мастер-классов, открытых лекций, викторин и квестов. На сегодняшний день уже подано 32 931 заявка из 17 муниципалитетов Югры в онлайн-лагеря.