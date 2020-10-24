Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 октября 2020 года увеличилось на 191 человека

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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 24 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 191 и составило 26 901 человек.

По последним данным оперативного штаба Югры, за последние сутки в округе выявлено 191 подтвержденный случай коронавирусной инфекции (всего с начала пандемии – 26 901 человек).

По клинической структуре в состоянии пневмонии находятся 44 пациента, с симптомами ОРВИ – 136, в бессимптомной форме заболевание протекает у 11 больных. Выздоровели за весь период пандемии – 23 339 человек.

За последние сутки в России выявлен 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 296 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 567 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровел 1 130 818 человек.