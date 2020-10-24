Погода на 24 октября в Югре: опасный гололед на трассах

Фото: МЧС Югры

Сегодня, 24 октября, в Югре днем ожидается переменная облачность, по западу округа местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. В отдельных районах гололедица. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, температура +1… -4 градусов, местами -5… -10 градусов. Ночью в Югре также будет облачно, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура понизится до -4… -9 градусов, при прояснениях до -10… -15 градусов.

Ханты-Мансийск: -1… -3 градусов, без осадков, ветер юго-западный, южный 6-11 м/с.

Сургут: -5 градусов, облачно и слабый снег, ветер легкий, южный 2 м/с.

Нижневартовск: -7 градусов, облачно, ветер легкий, южный 2 м/с.

Нефтеюганск: -5 градусов, облачно, ветер легкий, юго-западный 2 м/с.

Когалым: -8 градусов, облачно, ветер легкий, южный 2 м/с.

МЧС Югры напоминает, гололедные явления могут стать причиной чрезвычайных ситуаций. При гололедице значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. По данным медиков, во время гололедицы количество пострадавших увеличивается в два раза. Чтобы не оказаться жертвами дорожной обстановки, и водителям, и пешеходам необходимо быть крайне осторожными. По возможности лучше вообще отказаться от выхода на улицу.

– Если автомобилисты могут решить для себя проблему, «переобув» технику в качественную зимнюю резину, то пешеходам гораздо сложнее. Но и для них есть простые способы, как уберечь себя от падения на скользкой дороге. Обратите внимание на свою обувь. Подберите не скользящую обувь с подошвой на микропористой основе или используйте специальные противоскользящие приспособления для обуви. Они имеются в продаже. От высоких каблуков лучше временно отказаться. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками, – рекомендует МЧС Югры.