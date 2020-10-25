Погода в Югре на 25 октября: пасмурно, небольшой снег

В Югре пасмурно, небольшой снег. Фото - pixabay.com.

Ханты-Мансийск: Температура воздуха днём -2 °С, ночью -4 ºС, пасмурно, снег. Ветер юго-восточный 2-5 м/с.

Сургут: Днём -3°С, ночью -6°С, пасмурно, небольшой снег, ветер юго-восточный 3-5 м/с.

Нижневартовск: Днём -4°С, ночью -8°С, пасмурно, мокрый снег, ветер юго-восточный 4-6 м/с.

Нефтеюганск: Днём -3°С, ночью -5°С, пасмурно, небольшой снег, ветер юго-восточный 3-5 м/с.

Когалым: Днём -5°С, ночью -6°С, пасмурно, небольшой снег, ветер юго-восточный 3-5

В этот день почитается память святых Прова, Тараха и Андроника. В прежние времена в этот день наши предки наблюдали за звездами и гадали по ним о погоде и урожае. Яркие звезды обещали мороз; тусклые - оттепель; сильное мерцание звезд синими оттенками - снег и перемену погоды; а если звезды пылали - быть ветрам и сухому году.