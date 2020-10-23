Ура, каникулы! В Югре в онлайн-формате реализуют более 800 программ допобразования

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Школьники Югры выходят на каникулы с 26 октября, они продлятся до 8 ноября. Для учащихся образовательных организаций ХМАО будут реализованы 867 программ дополнительного образования в дистанционном формате, 221 программа онлайн-лагерей и более 1 000 интерактивных мастер-классов, открытых лекций, викторин и квестов. На сегодняшний день уже подано 32 931 заявка из 17 муниципалитетов Югры в онлайн-лагеря.

Эту информацию озвучили в ходе прямого эфира, который провела губернатор Югры Наталья Комарова на своей странице в Instagram сегодня, 23 октября. В режиме онлайн глава региона, представители профильных ведомств и югорские родители обсудили предстоящие осенние каникулы.

Модераторами виртуальной встречи выступили многодетные мамы, югорские блогеры Вера Габак, Татьяна Келипова и Юлия Русинова. Заместитель директора центра дополнительного образования «Перспектива» Ирина Захарова (г. Ханты-Мансийск) представила собеседникам свой опыт организации дистанционных каникул. Центр проводит в онлайне тематические смены с прямыми видео-трансляциями, оставляет записи занятий, мастер-классов, конкурсов, викторин. Специалисты также организуют программу «Онлайн каникулы - 2020».

– На YouTube-канале продолжит работу программа, которая успешно стартовала в период летних каникул и получила массу положительных отзывов. Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 17 лет. Данный ресурс доступен для всех жителей региона, – сообщила спикер.

В этом году впервые для всех школьников автономного округа стартовали «Инженерные каникулы», организаторами которых выступил детский технопарк «Кванториум» (г. Нефтеюганск).

– Мы осознаем, что дистанционный формат – реальный шанс для каждого ребенка получить новые компетенции. Теперь границы стерты, и нам неважно местоположение педагога. Работаем так, чтобы всем было комфортно, - отметил замдиректора по дополнительному образованию регионального молодежного центра Андрей Сакаро.

Для участия в осенних инженерных каникулах приглашены ученики 41 школы автономного округа, в которых 29 сентября были открыты центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

14 октября в Югре началась тематическая смена по дискретной математике, информатике и цифровым технологиям «Программирование и основы науки о данных», ее участниками стали 300 школьников из 14 муниципалитетов.

– Наш проект «Дата-кампусы» – это большой тренд, который был поднят благодаря министерству образования РФ и правительству Югры. Ребята строят системы искусственного интеллекта, пробуют свои силы в построении действующих моделей машинного обучения, – рассказал генеральный директор организации допобразования «Открытое образование» (г. Москва) Александр Попов.

Кроме того, участники прямого эфира затронули тему безопасности детей во время осенних каникул в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

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– Тема сегодняшнего эфира затрагивает большое количество семей. К прямому эфиру подключено большое количество специалистов, привлечены эксперты с тем, чтобы из первых уст была получена информация и понимание того, как будут проходить осенние каникулы. Нужно создать условия, чтобы после каникул дети вернулись в образовательные организации здоровыми, – считает Наталья Комарова.

Дополним, более 70% родителей школьников в Югре высказались против дистанционной формы обучения детей. Чтобы сохранить очное обучение и выполнить санитарные требования, школы организуют учебный процесс в смешанном формате.