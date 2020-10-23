Женщины Октябрьского района, находящиеся в декрете могут получить дополнительную профессию Фото: pixabay.com

Женщины в период отпуска по уходу за ребёнком, благодаря нацпроекту «Демография», бесплатно проходят программы переобучения и повышения квалификации.

Программа позволяет женщинам, находящимся в декрете и состоящим в трудовых отношениях с работодателем, а также неработающим мамам, воспитывающим детей в возрасте до семи лет, получить дополнительную профессию за счет бюджетных денег, обучаясь от центра занятости населения.

Кроме того, неработающим женщинам, у которых есть дети дошкольного возраста, предусмотрена ежемесячная стипендия на период обучения.

- Предлагать женщинам то, что им не нужно, - это неправильно. Так же, как и обучать за счет бюджета по невостребованным на рынке труда специальностям, поэтому при выборе специальности мы всегда учитываем пожелания женщин, сложившуюся ситуацию на рынке труда в нашем муниципалитете. Благодаря нацпроекту «Демография» 14 жительниц Октябрьского района прошли переобучение и повысили свою квалификацию, - отмечает директор Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Октябрьский центр занятости населения" Галина Конотовская.

Участницы проекта отмечают удобство прохождения учебы как в очном, так и в дистанционном формате.

Для участия в программе нужно обратиться в Центр занятости.