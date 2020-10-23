В Югорске доставляют постановления Роспотребнадзора для тех кто уходит на самоизоляцию Фото: pixabay.com

В Югорске «Гелиос» работает курьерская служба, основной задачей которой является своевременно доносить до контактных лиц постановления Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции.

Такое решение было принято муниципальным оперативным штабом из-за увеличения числа заболевших Covid-19 и как следствие контактных с ними лиц.

Курьерская служба не только снимает и без того возросшую нагрузку на специалистов Роспотребнадзора, но и несет ответственность. Уже две недели в службе трудятся 2 курьера, за это время они доставили более 400 постановлений. Работники соблюдают все обязательные санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора, используют средства индивидуальной защиты.

Также на базе «Гелиоса» продолжает работу городская «горячая линия», по телефону которой можно получить ответы на вопросы, связанные с Covid-19. Продолжают оказывать помощь гражданам старше 65 лет и волонтеры. Желающим стать добровольцем можно обратится в Отдел Молодежных инициатив.