Югорские школьники изучают правила пожарной безопасности онлайн Фото: Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре

Скоро для школьников наступят осенние каникулы, поэтому специалисты спасательного ведомства Югры усилили профилактическую работу с детьми в онлайн режиме, чтобы еще раз напомнить о безопасности.

Дистанционный урок по правилам пожарной безопасности для первоклассников провел старший инженер нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона Руслан Гатиятуллин.

Сотрудник МЧС, показал на камеру натурные образцы средств пожаротушения, рассказал ребятам о причинах возникновения пожаров. Также инспектор объяснил детям, что чаще всего пожары возникают в жилых домах, а причинами пожаров становятся нарушения правил обращения с огнём, неисправность электроприборов и детскую шалость с огнем.

Первоклашки узнали, как действовать, если пожар случился в квартире, на лестнице или у соседей, о том, что в случае пожара ни в коем случае нельзя прятаться, как нужно покидать горящее, задымлённое помещение и что во время пожара нельзя пользоваться лифтами.

Подобное занятие провели инспекторы пожарного надзора в Березовском районе, только слушателями стали старшеклассники. Они узнали о гражданской обороне, действиях по сигналам гражданской обороны. А с детьми младшего возраста специалисты посмотрели обучающий мультфильм «Тревога в лесу», а затем разобрали, кто из персонажей правильно действовал при пожаре.

Пожарные Березовского района записали онлайн урок, он доступен для широкого просмотра в соцсетях.