В Югре зарегистрировано 58 преступлений за прошедшие сутки Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 58 преступлений, по горячим следам раскрыто 33, в том числе 10 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также 4 кражи.

В Урае благодаря акции «Сообщи, где торгуют смертью», в лесном массиве в районе СОНТ «Монтажник», сотрудниками полиции задержан 44-летний мужчина. Во время личного досмотра у задержанного был обнаружен пакетик с наркотическим веществом массой 0,620 грамма. Возбуждено уголовное дело. Ранее судимому нарушителю избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В Нижневартовске 26-летний молодой человек, находясь в квартире по улице Таежная в п. Излучинск, укарл ноутбук «Sony» и сотовый телефон «Honor 10 Lite». Также ранее судимый мужчина задержан под подписку о невыезде.

Полицией задержан 28-летний житель Березовского района за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, мужчина раньше был судим за кражу, а также был лишен прав на вождение транспорта. Возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Сотрудниками полиции Сургута найдена 33-летняя мошенница, которая украла деньги в сумме 5 тысяч рублей с банковской карты. Она уже привлекалась к уголовной ответственности и теперь ею судьбу будет решать суд.