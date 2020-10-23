В Белоярском районе прокуратура разобралась с незаконным прекращением поставки газа на котельную Фото:pixabay.com

Прокуратура г. Белоярский провела проверку в сфере жилищно–коммунального хозяйства а именно работу АО «ЮКЭК Белоярский", которое предоставляет услуги по отоплению и горячему водоснабжению жителям сельского поселения Полноват Белоярского района.

Договор поставки газа организацией заключен с ООО «Газпром межрегионгаз Север».

Но, в связи с задолженностью предприятия перед поставщиком в августе 2020 года полностью прекратило поставку газа на котельную сельского поселения, что поставило под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Прокуратура города направила в суд иск о признании незаконными действий по полному ограничению поставки газа на объекты ЖКХ и возобновлению его поставки.

Решением суда иск прокуратуры удовлетворен полностью.

Кроме того, АО «ЮКЭК Белоярский» была погашена задолженность за предоставленные услуги на сумму свыше 15 миллионов рублей.

Благодаря вмешательству прокуратуры права потребителей восстановлены.