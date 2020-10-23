Число заболевших коронавирусом в Югре на 23 октября 2020 года увеличилось на 194 человека Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 194 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. По клинической структуре: На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 63 зафиксирована пневмония, у 8 человек – бессимптомно.

Контакт установлен в 141 случае, а по 53 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 10 689 человек, сняты с наблюдения – 83 960. За сутки на COVID-19 обследовано 7 836 человек, всего – 756 380.

Первые в списке по количеству заболевших: Сургут – 25; Ханты-Мансийск – 25; Нижневартовск – 22; Нягань – 17; Нефтеюганск – 16; Урай – 15; Когалым – 11; Югорск – 10; Советский район – 8.

Далее идут: Нефтеюганский район, Покачи, Мегион, Березовский район по 6 человек; Октябрьский район – 5; Радужный и Лангепас по 4 заболевших.

И закрывают список: Пыть-Ях – 3; Кондинский район – 2; Нижневартовский район – 2; Сургутский район – 1.

Состояние 102 больных тяжелое, 74 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки ещё 2 человека скончались. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 221 человек.

Вылечились 120 человек, за весь период пандемии – 23 224 югорчанина.