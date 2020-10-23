Югорчане "дарят" свои деньги мошенникам: за сутки они лишились почти двух миллионов рублей Фото: pixabay.com

Мошенники обокрали югорчан на 1 миллион 700 тысяч рублей. За минувшие сутки зарегистрировано 12 фактов мошенничества и краж с банковских карт.

Лидером по количеству случаев стал Нижневартовск. Мошенники чаще всего обманывали югорчан под предлогом защиты банковского счета от несанкционированного списания, аннулирования оформленного кредита, а также под предлогом покупки или продажи товаров.

В Нижневартовске 47-летний мужчина на сайте «Авито.ру» присмотрел для себя тепловизор. Написал продавцу и они договорились, что оплата товара будет при получении в отделении «Почта России». Посылка пришла вовремя, пострадавший наложенным платежом перевел 4,5 тысячи рублей отправителю. Но в посылке вместо заказанного тепловизора оказлся корм для кошек.

Жительница Нижневартовска поверила мнимым сотрудникам банка, когда ей позвонили и сообщили, что необходимо срочно аннулировать оформленный третьими лицами кредит на её имя. Женщина продиктовала реквизиты банковской карты и тем самым действительно оформила займ. Мошенники воспользовались доверчивостью горожанки и сняли с её счёта 200 тысяч рублей.

На похожую схему попала и еще одна вартовчанка, её предупредили о несанкционированном списании и посоветовали, для сохранности денег, установить приложение «Google Pay», для бесконтактных операций. Она прислушалась к словам злоумышленника и перевела с помощью этого приложения 600 тысяч рублей на чужой счёт.

Полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.