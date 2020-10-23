В Сургуте осуждены двое наркоторговцев Фото: pixabay.com

В Сургуте по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору" осуждены два местных жителя.

Государственным обвинителем доказано, что в июле 2018 года молодые люди купили синтетические наркотики для распространения на территории города Сургута, размещая их в «тайниках-закладках».

Но сделать задуманное у них не получилось, потому что их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Связь для продажи наркотиков с велась через интернет.

Сургутский городской вынес приговор, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновным наказание в виде 9 лет и 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать своё наказание наркоторговцы будут в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали как югорчан просят сообщать, «где преступники торгуют смертью», в рамках акции, направленной на поиск мест распространения наркотиков.

Накануне полицейские провели похожую акцию для школьников Сургута, они рассказали ребятам, что именно молодежь и подростки являются самой опасной группой населения в плане возникновения наркотической зависимости.

Сотрудники УМВД России по г.Сургуту обращаются к югрчанам: если вы располагаете информацией о местах хранения, сбыта и потребления наркотических средств, а также о лицах, распространяющих наркотики, сообщите об этом по телефонам дежурной части УМВД России по ХМАО – Югре 8 (3467) 398-215, 398-216, а также по телефонам 102, 112 (круглосуточно).