Погода в Югре на 23 октября: небольшой снег Фото: Терина Виктория

Метеорологическая обстановка в Югре 23 октября: Днём температура воздуха -1,-6 °С, в северных районах -5,-10 °С, при пояснениях по западным районам -11,-16 °С. Облачно с пояснениями. Местами небольшой снег, гололедно-изморозевые явления. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Ханты-Мансийск: Температура воздуха днём -2,-4 °С, ночью -6,-8 ºС, облачно с пояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Сургут: Днём -7°С, ночью -7°С, небольшой снег, ветер западный 2 м/с.

Нижневартовск: Днём -6°С, ночью -8°С, небольшой снег, ветер северо-западный 2 м/с.

Нефтеюганск: Днём -7°С, ночью -9°С, небольшой снег, ветер северо-западный 3 м/с.

Когалым: Днём -7°С, ночью -8°С, небольшой снег, ветер северо-западный 2 м/с.

На Руси в этот день наблюдали за разными приметами, по которым можно было судить о предстоящей погоде. Смотрели, например, на месяц: считалось, что его рога должны показывать в ту сторону, откуда вскоре подуют ветры. Существовало и другое толкование этой приметы: если рога месяца указывают на север — быть скорой и строгой зиме, если на юг — до самой "Казанской" будет грязь и слякоть.