В Нягани хозяйка пекарни пыталась сэкономить, но стала жертвой мошенников Фото: pixabay.com

Югорчанке позвонил мужчина, преставился хозяином продовольственного склада города Советский и сообщил, что в связи с нестабильной ситуацией в стране решил закрыть свой бизнес, и распродать продукты по закупочной цене.

Женщина как раз владеет пекарней и хотела сэкономить на продуктах питания. Звонивший, продиктовал список товаров и предложил выбрать необходимые. 54-летняя югорчанка воспользовалась случаем и заказала 50 килограммов сахарного песка и 180 бутылок растительного масла. Мужчина оформил заявку и сказал, что товар будет доставлен в течение суток по 100% предоплате.

Женщина, радуясь выгодной сделке, перевела злоумышленнику на счет 45 тысяч рублей.

На следующий день женщина позвонила на номер телефона с которого звонил хозяин склада, но абонент оказался вне зоны действия сети. Тогда она в Интернете нашла контакты склада и набрала на рабочий, ей ответил совершенно другой мужчина.

Югорчанка требовала доставку продуктов и утверждала, что все оплатила, но собеседник не оформлял никакой заявки. Осознав, что попалась в руки мошенника, жительница Нягани обратилась в дежурную часть города.

Возбуждено уголовное дело.