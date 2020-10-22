Семьи Югры приняли участие в региональном этапе фестиваля ГТО Фото: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики

Семья из Ханты-Мансийска заняла 3 место на региональном этапе Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд Югры.

Участие в ГТО приняли семьи из 11 городов и 5 районов. Ханты-Мансийск представляла семья Коцюрко.

По итогам всех пройденных испытаний и заработанных очков в командном первенстве среди городов Югры, места распределились следующим образом: 1 место – г. Урай, 2 место Когалым, 3 место – г. Ханты-Мансийск.

В личном первенстве среди пап глава семьи из Ханты - Мансийска занял 4 место, уступив представителю города Когалыма всего 7 очков. Дмитрий Коцюркпоказал лучшие результаты в нормативах по подтягиванию из виса на высокой перекладине и в сгибании и разгибании рук в упоре лёжа на полу.

Отличилась и Мария Васильевна Коцюрко - самый старший представитель команды. В личном первенстве среди бабушек она заняла 3 место в общем зачёте, набрав в копилку команды 260 баллов.