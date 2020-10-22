Число заболевших коронавирусом в Югре на 22 октября 2020 года увеличилось на 199 человек Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 199 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. По клинической структуре: на момент выявления у 149 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 45 зафиксирована пневмония, у 5 человек – бессимптомно.

Контакт установлен в 157 случаях. По 42 контакты уточняются.

Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 10 504 человека, сняты с наблюдения – 83 551.

Первыми в списке по заболеваемости: Сургут – 44; Ханты-Мансийск – 25; Нижневартовск – 20; Нягань – 18; Урай – 15; Нефтеюганск – 11; Советский район – 10.

Далее: Югорск – 8; Сургутский район – 7; Лангепас – 6; Кондинский район – 6; Октябрьский район – 5; Березовский район – 5; Нижневартовский район – 4.

Закрывают список: Мегион – 3; Нефтеюганский район – 3; Радужный – 3; Пыть-Ях – 3; Белоярский район – 2; Покачи – 1.

За сутки на COVID-19 обследовано 7 074 человека, всего – 749 724.

Состояние 104 пациентов тяжелое, 77 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За прошедшие сутки в Югре вылечились 136 человек.