Молодая сургутянка пришла на помощь лже-автоинспекторам, перечислив им деньги. Фото: Ольга Крыльцова

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 21 факт мошенничества и дистанционных краж с банковских карт. Жители региона лишились более 2 миллионов 600 тысяч рублей.

– Необычную схему обмана разыграли мошенники с 18-летней сургутянкой. Набрали номер горожанки, представились сотрудниками городского отдела ГИБДД и попросили взаймы. Девушка воспользовалась ближайшим банкоматом и, не раздумывая, перевела деньги сразу на несколько абонентских номеров. Таким образом пополнила доходы очередных мошенников на 15 тысяч, – рассказали в Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

В ведомстве также рассказали о 72-летней жительнице Сургутского района, попытка которой продать меховую шапку обернулась неудачей. Накануне югорчанке позвонил неизвестный, якобы желая приобрести головной убор. В ходе беседы уточнил всю необходимую для него информацию, в том числе и реквизиты банковской карты, чтобы оплатить товар. Но вместо того, чтобы пополнить баланс, похитил со счета гражданки порядка 4 тысяч рублей.