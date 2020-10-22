ХК «Югра» встретится с пермским «Молотом-Прикамьем» на своем льду

Фото: ХК "Югра"

Впервые в истории ХК «Югра» проведет гостевую встречу в родных стенах. Спортсменам предстоит сразиться с пермским «Молотом-Прикамьем». Кстати, изначально матч должен был состояться конце сентября, но был перенесен почти на месяц из-за болезни некоторых игроков соперника.

«Медведи» все еще не полностью оправились от карантина и привезли в Ханты-Мансийск достаточно молодой состав, часть которого совсем недавно выступала на уровне МХЛ и НМХЛ. Но желание доказывать и бороться у молодежи не отнять. В подтверждение этому тот факт, что в столицу Югры гости пожаловали после волевой домашней победы над «Торосом» в серии послематчевых буллитов - 4:3.

«Югра» после 14 игр с 19 очками в активе занимает пятую строчку таблицы, отставая от Нефтяника, расположившегося на вершине таблицы, всего на три очка. Что касается «Молот-Прикамье», то на данный момент команда сыграла только семь игр и набрал шесть очков.