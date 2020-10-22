Наркотики, поддельные купюры, кража молотка: в Югре за сутки совершено более 50 преступлений

В Югре за сутки совершено более 50 преступлений. Фото: Ольга Крыльцова

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 57 преступлений, по горячим следам раскрыто 25, в том числе семь краж, три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, один грабеж и разбой.

В Нефтеюганске сотрудники полиции задержали 30-летнего гражданина, у которого они нашли сверток, обмотанный изолентой, с наркотическим средством массой 0,27 грамма. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ранее нарушитель был судим.

– В Нижневартовске контролер-кассир банка обнаружила билет Банка России достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. Согласно справки эксперта, он изготовлен не производством АО «Гознак». Возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе управления МВД по ХМАО – Югре.

Кроме того, в Урае двое мужчин 1987 и 1985 годов рождения, похитили отбойный молоток марки «Макита» стоимостью 35 тысяч рублей, который лежал на первом этаже административного подсобного помещения. Также возбуждено уголовное дело, подозреваемым избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Отметим, что оба фигуранта были ранее судимы. Похищенное изъято.