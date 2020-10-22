В Нефтеюганске отремонтировали Центр амбулаторной онкологической помощи и поликлинику № 2

Фото: www.admugansk.ru

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в зданиях Нефтеюганской окружной клинической больницы продолжается ремонт. Так, с начала 2020 года в поликлинике № 2 привели в порядок процедурные, перевязочные и прививочные кабинеты. А в Центре амбулаторной онкологической помощи рабочие провели стяжку пола, выровняли стены и потолки, уложили отделочную плитку, установили автоматическую дверь, заменили освещение и сантехнику.

На данный момент ремонт проходит и в зданиях детской поликлиники. Уже установлены автоматические двери и выполнена покраска стен в регистратурах. Сейчас заканчиваются работы по организации внутренних пространств, обеспечивающих комфортное пребывание детей.

Фото: www.admugansk.ru

В октябре был начат ремонт пульмонологического отделения. До конца 2020 года на 8 этаже планируется выровнять потолки, полы и стены, в палатах заменит раковины, а в режимных помещениях - плитку на полу и стенах. Кроме того, в санитарных комнатах установят новую сантехнику.

До конца текущего года ремонт затронет иммунологическую лабораторию, отделении ультразвуковой диагностики и эндоскопическое отделение.

-Не последнюю роль в лечении и выздоровлении играют условия, в которых находятся люди. И, несмотря на сложную эпидситуацию, мы стараемся создать комфортные условия для пациентов нашей клиники, - рассказал главный врач нефтеюганской больницы Дмитрий Мальцев.