В Сургутском районе ребенка ударило током Фото: Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав организовала внеочередной выезд «Социального патруля» к семье, находящейся в социально-опасном положении.

Они живут в поселке Белый Яр Сургутского района. Рабочая группа, а именно: представители администрации, социальной службы, сотрудники органов внутренних дел и МЧС России срочно выехали по адресу проживания семьи.

Причиной такой срочности стало происшествие с одним из детей – из-за того, что родители не смотрели за ребенком и по причине грубого нарушения эксплуатации электроприборов (оголенные провода в розетке) двухлетний малыш получил удар током 2 степени. Пострадавшему ребенку оказана медицинская помощь.

С родителями провели профилактическую беседу. Заместитель начальника специальной пожарно-спасательной части сургутского гарнизона Алексей Зайцев напомнил о недопустимости наличия неисправных электроприборов в жилом помещении и постоянном контроле за малолетними детьми.

Дом, в котором проживает семья, ко всему прочему имеет низкую пожарную устойчивость, он деревянный.

- Огонь в таких зданиях распространяется очень быстро. Здесь нужно принять меры по исключению возможности возгорания вдвойне, - объяснил представитель МЧС.

Алексей Зайцев посоветовал оборудовать квартиру автономным пожарным извещателем, чтобы вовремя обнаружить возможность возгорания, и рассказал, что семья может получить дополнительные меры социальной поддержки для установки такого оборудования.

Родители пострадавшего ребенка взяты на усиленный контроль со стороны органов социальной защиты, и подобные профилактические встречи будут проводиться постоянно.