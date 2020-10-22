В Югре половина работников организаций перейдут на дистанционный режим работы Фото:

Во время заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Глава региона Наталья Комарова поручила руководителям органов исполнительной власти Югры обеспечить до конца текущей недели перевод на дистанционный формат работы максимальное количество человек.

- В этой связи поручаю главам городских округов, муниципальных районов автономного округа совместно с бизнес-сообществом, крупными, средними организациями независимо от формы собственности принять необходимые меры по дополнительному переводу сотрудников на дистанционную форму работы, - сказала Наталья Комарова.

При этом Наталья Комарова подчеркнула, что главное условие удаленной работы – сохранение заработной платы.

В Югре самоизоляция для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин продлена до 1 ноября, сообщает департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.