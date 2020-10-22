Погода в Югре на 22 октября: облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега

Фото: Терина Виктория

В Югре 22 октября: Днём температура воздуха +1,-4 ºС, в северных районах -5,-10 ºС, ночью -1,-6 ºС, на северо-западе округа -7,-12 ºС. Облачно с прояснениями. Местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах туман. Ветер западный 3 - 8 м/с

Ханты-Мансийск: Температура воздуха днём 0 ºС, ночью -2,-4 ºС. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер западный 3 - 8 м/с

Сургут: Днём -1°С, ночью -5°С, снег, ветер западный 3 м/с.

Нижневартовск: Днём 0°С, ночью -3°С, снег, ветер северо-западный 3 м/с.

Нефтеюганск: Днём -1°С, ночью -4°С, снег, ветер северный 4 м/с.

Когалым: Днём -3°С, ночью -5°С, небольшой снег, ветер северо-западный 2 м/с.

В этот день отмечается память Иакова Алфеева. В деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на зиму. Раньше Якова (Иакова) русские люди к этому занятию не приступали. Во-первых, летом всегда хватало и других забот, а во-вторых, считалось, что осеннее полено горит жарче всего, поскольку из него уже ушли все соки. Нередко на Якова выпадал мелкий град. «Яков придет, крупицу пришлет», — говорили в народе.