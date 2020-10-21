Бизнес Югры: компании нефтегазового сектора выбирают геолокационные сервисы

Бизнес Югры в этом году переходит на онлайн-мониторинг. Чтобы оптимизировать маршрут водителей компании, повысить эффективность работы экспедиторов и курьеров или ускорить выезд ремонтных бригад – работодатели используют web-интерфейсы и онлайн-карты. Посмотреть местоположение ближайшего сотрудника до адресата заявки и оперативно отправить его на вызов югорским компания помогает сервис «Контроль кадров». По данным аналитиков МегаФона, спрос на такое телеком-решение в этом году вырос в 10 раз.

- Услуга онлайн-мониторинга интересна, в том числе, и крупным предприятиям нефтегазового сектора с «закрытыми» территориями. Она помогает отслеживать передвижения сотрудников на удаленных и труднодоступных территориях месторождений, где ведутся работы по строительству нефтегазовых объектов, добыче, транспортировке нефтяных ресурсов, - рассказали в компании «МегаФон».

В пресс-службе сотового оператора пояснили: традиционно услугу «Контроль кадров» внедряют транспортные компании, а также сервисы доставки.

Знать, где находятся сотрудники и смотреть на онлайн-карте не отклонились ли они от заданного маршрута также предпочитают на крупных предприятиях региона, где есть свои подразделения логистики, водители, мерчандайзеры. Решение помогает снизить затраты при эксплуатации транспорта. В этом году сервис стал также актуален для сотрудников с разъездным характером работы в сфере торговли, строительства, среди энергосбытовых компаний.