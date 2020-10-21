В Урае появились новые евроконтейнеры для сбора мусора Фото: Администрация города Урай

В Урае появились новые цветные евроконтейнеры для сбора мусора, предназначенные для размещения разного вида бытовых отходов. Город переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, и жителям необходимо научиться правильно их сортировать.

- Мы планируем завершить работу по обустройству площадок для мусора новыми контейнерами до конца октября. Из 109 осталось обустроить 12 площадок. Таким образом внедряется двухконтейнерная система сбора отходов. Жителям будет понятно, куда и какой мусор складировать по ярким наклейкам, размещенным на баках. «Сухие» отходы – в зеленый контейнер, «влажные» – в черный - поясняет Олег Лаушкин, начальник МКУ «УЖКХ города Урай».

Он рассказывает, что сухие отходы предполагается в дальнейшем сортировать, для этого с января следующего года будет работать сортировочная линия на полигоне утилизации твердых коммунальных отходов.

Почти все контейнеры в городе, которые вышли из строя заменили. Если у жителей в связи с этим возникнут какие-то проблемы, просим обращаться в инстаграм-аккаунт, либо по телефонам, указанным в аккаунте.

В зеленый контейнер для «сухого» мусора стоит размещать: стеклобой, стеклотара; пластиковая тара, изделия из пластика; изделия из цветных и черных металлов; книги, журналы, газеты и прочая макулатура; полиэтиленовая, полипропиленовая и иная пленка; изделия из резины (за исключением автомобильных шин и камер); изделия из прочих материалов, потерявшие потребительские свойства и не содержащие органических веществ.

А «влажный» мусор: картофельные очистки, кожура банана и прочие отходы от приготовления овощей и фруктов; кости, внутренности, чешуя рыбная и прочие отходы от приготовления мяса и рыбы; готовые пищевые продукты, утратившие потребительские свойства; средства гигиены; другие отходы, имеющие в составе органические вещества.

Стоимость тарифа и сумма на оплату коммунальных услуг за обращение с ТКО не изменится.