Югорчане по-прежнему попадаются на уловки мошенников Фото: Татьяна Коркина

Жители Югры всё чаще становятся жертвами мошенников, за прошедшие сутки зарегистрировано 17 фактов мошенничества и краж с банковских карт.

Жители региона "подарили" порядка 3 миллионов 900 тысяч рублей, больше всего случаев в Нижневартовске и Сургуте.

36-летняя девушка из Сургута решила купить домашнего питомца на сайте «Авито.ру». Нашла объявление о продаже щенка породы «Бигль», списалась с продавцом, о и перечислила через приложение 10 тысяч рублей на указанную банковскую карту. Но тут её ждал обман, ни денег, ни щенка она не получила, а стала очередной жертвой мошенников.

В Пять-Яхе молодой женщине мошенники предложили установить приложение для двойной защиты счета «Team Viewer Quick Support». Югорчанка доверила свои сбережения мнимым работникам службы безопасности и последовала их советам. Следуя советам звонивших, она открыла доступ к своей банковской карте, с которой потом похитили 150 тысяч рублей.

Неизвестный мужчина пообещал жительнице Нижневартовска высокие заработки через сайт «trade.benefitfx.com», якобы торгуя на бирже, можно отлично подзаработать. Югорчанка рискнула и стала жертвой мошенников, отправив на несколько счетов 360 тысяч рублей.

Пенсионерка из Нижневартовска, по рекомендации злоумышленников сняла и зачислила на резервные счета 2 миллионов 200 тысяч рублей. Но оказалось, что деньги поступили на счета мошенников.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела.