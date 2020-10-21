В Сургуте собака помогла полицейским в поиске наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по г. Сургуту задержаны молодой человек и девушка, которые продавали на территории Сургута и Сургутского района наркотики.

Молодые люди находились в лесу, расположенном недалеко от спального микрорайона. У мужчины правоохранителями изъято четыре свёртка из фольги, внутри каждого находились расфасованные для последующей продажи наркотики.

Оперативники выяснили, что преступники сделали в лесополосе тайники-закладки, найти которые помогла служебная собака. Четвероногий полицейский обнаружил шесть тайников: свёртки были спрятаны под листвой. Внутри маленьких пакетов находился наркотик "мефедрон".

После чего проведён обыск квартиры подозреваемых, где обнаружен один свёрток с аналогичным запрещённым веществом, предназначенный для дальнейшей продажи.

Известно, что ранее 22- летняя девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков, а молодой человек за кражу.

Возбуждено уголовное дело, наркоторговцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. На сегодняшний день они находятся в изоляторе временного содержания.