Число заболевших коронавирусом в Югре на 21 октября 2020 года увеличилось на 193 человека Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 193 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. По клинической структуре: на момент выявления у 151 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 18 человек – бессимптомно.

Контакт установлен в 161 случае. По 32 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 10 341 человек, сняты с наблюдения – 83 449.

За сутки на COVID-19 обследовано 7 268 человек, всего – 742 001 югорчанин.

Всего 26 317 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено.

Первые в списке по количеству заболевших: Сургут – 41; Нижневартовск – 21; Ханты-Мансийск – 18; Урай – 16; Нягань – 15; Югорск – 11; Октябрьский район – 11.

Далее идут: Покачи, Когалым, Нефтеюганск там по 9 заболевших; Советский район – 8; Радужный – 5; Сургутский район – 5; Нефтеюганский район – 4.

Замыкают список: Лангепас, Березовский район, Кондинский район по 3 заболевших; Пыть-Ях – 2.

Состояние 87 пациентов тяжелое, 65 подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии от коронавируса умерли 217 человек.

За сутки выздоровело 110 человек, за весь период пандемии – 22 968 югорчан.