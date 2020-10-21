Осенние каникулы в Югре обсудят в прямом эфире Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Осенние каникулы для югорских школьников будут проходить с 26 октября по 11 ноября. В этот период для них будут работать онлайн-лагеря дневного пребывания.

Для ребят будут организованы тематические смены, включающие как прямые видео-трансляции, так и запись занятий, мастер-классов, конкурсов, викторин, а главное – общение с друзьями и педагогами.

Тему осенних каникул поднимет Губернатор округа Наталья Комарова в прямом эфире, который пройдет 23 октября в 14:00 в группе Югры, в комментариях к закрепленной записи можно задать интересующие вопросы.

В прямом эфире примут участие общественники, блогеры, главы муниципальных образований и профильных департаментов. Они обсудят онлайн-программы пришкольных лагерей, дистанционные проекты в сфере культуры, спорта, дополнительного образования, условия выезда на отдых за пределы автономного округа и страны.