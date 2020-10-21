В Хаты-Мансийске продолжают свою работу молодежные трудовые отряды Фото: МБУ "Молодежный центр"

Для молодежи Ханты-Мансийска 2 ноября стартует очередная трудовая смена, первая трудовая неделя совпадет с неделей осенних каникул.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время в Ханты-Мансийске осуществляется круглогодично. Однако, в этом году помимо подростков, состоящих на профилактических учетах и нуждающихся в особой защите государства, приоритетным правом при трудоустройстве могут воспользоваться дети, чьи родители попали в трудную жизненную ситуацию (потеряли работу во время пандемии), также дети медицинских работников и работников социальной сферы, волонтеров.

Чтобы стать бойцом отряда нужно до 23 октября обратиться в Молодежный центр. Со всеми участниками трудового движения заключаются срочные трудовые договоры, ведутся личные дела, заводятся трудовые книжки и выдается спецодежда.

Работа в отрядах проводиться на социальной дистанции от 1,5 до 5 метров между работниками. Все участники обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, обеззараживающие средства),

Кроме того, организованы пункты ежедневной выдачи СИЗ, места для проведения термометрии и инструктажей участников, проводятся мероприятия по дезинфекции уборочного инвентаря.