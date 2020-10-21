Погода в Югре на 21 октября: небольшой снег Фото: Терина Виктория

Метеорологическая обстановка в Югре 21 октября: Днём температура воздуха +1,+6 ºС, местами 0,-5 ºС, ночью -1,-6 ºС, местами 0,+5 ºС. Облачно с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления. Ветер южный с переходом на западный 6-11 м/с.

Ханты-Мансийск: Днём +1,+3 ºС, ночью -1,-3 ºС. Облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер южный с переходом на западный 6-11 м/с.

Сургут: Днём +1°С, ночью -2°С, небольшой снег, ветер западный 3 м/с.

Нижневартовск: Днём +1°С, ночью -2°С, небольшой снег, ветер западный 4 м/с.

Нефтеюганск: Днём +1°С, ночью -2°С, небольшой снег, ветер западный 3 м/с.

Когалым: Днём 0°С, ночью -2°С, небольшой снег, ветер западный 4 м/с.

На Руси в это время приближение зимы становилось все более ощутимым. «С Трифона-Пелагеи все холоднее», — говорили люди. Чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки. «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет», — приговаривали при этом.